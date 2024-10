S.A. 7:08 Amatori Under 18: buon esordio contro Olbia La partita è stata combattuta fino all´ultimo minuto, con continui rovesciamenti di fronte: prima Alghero si è portata in vantaggio, poi ha subito la rimonta degli avversari, riuscendo infine a ribaltare il risultato e a chiudere in testa. Il titolo di "Man of the Match" va a Giulio Andreetto



ALGHERO - Ottimo inizio per l'Under 18 dell'Amatori Rugby Alghero, che ha ottenuto una sofferta e meritata vittoria contro Olbia, imponendosi con un punteggio di 25 a 20. La partita è stata combattuta fino all'ultimo minuto, con continui rovesciamenti di fronte: prima Alghero si è portata in vantaggio, poi ha subito la rimonta degli avversari, riuscendo infine a ribaltare il risultato e a chiudere in testa. La squadra ha dimostrato grande determinazione e capacità di reazione, qualità essenziali per portare a casa i primi punti della stagione.



Un ringraziamento speciale va a Caria, Rapisarda e Brunzu, giocatori della prima squadra, che hanno offerto il loro supporto in campo, arricchendo l'esperienza dei giovani con la loro presenza e contributo. Il titolo di "Man of the Match" va a Giulio Andreetto, autore di ben tre mete personali, frutto del lavoro di squadra e della sinergia tra i compagni. Questa prima prova ha messo in luce la forza e la tenacia della squadra, che è riuscita a capovolgere un incontro che poteva finire diversamente. Importante mantenere questo spirito per le prossime partite.



Anche l'Under 16 dell'Amatori Rugby Alghero ha partecipato a un’attività significativa, disputando una partitella a ranghi ridotti ad Olbia. Questo incontro, sebbene informale, è stato fondamentale per rafforzare lo spirito di squadra e costruire legami all’interno del gruppo, elementi cruciali in uno sport di contatto come il rugby. Questi momenti di unione e crescita condivisa saranno un valore aggiunto per la squadra nelle competizioni future. Un weekend di rugby che ha portato risultati e spirito di squadra, facendo ben sperare per il prosieguo della stagione.