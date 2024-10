S.A. 10:39 Eva e Petra in algherese a Lo Teatrì In scena la rappresentazione teatrale “Eva e Petra”, con Fabrizio Passerotti. Il lavoro è tratto dal racconto omonimo di Gianni Loy, pubblicato con traduzione di Pere Lluís Alvau, anche in catalano di Alghero



ALGHERO - Giovedì 31 ottobre, alle ore 19,30 a “Lo Teatrì” in via Manzoni n. 85 ad Alghero, andrà in scena la rappresentazione teatrale “Eva e Petra”, con Fabrizio Passerotti. Il lavoro è tratto dal racconto omonimo di Gianni Loy, pubblicato oltre che in italiano anche in sardo, nelle varianti campidanese e logudorese, e da ultimo, con traduzione di Pere Lluís Alvau, anche in catalano di Alghero. La pubblicazione, curata dalla prestigiosa casa editrice “Domus de Janas”, che si avvale delle illustrazioni di Francesco Del Casino -ideatore ed esecutore dei più significativi murales di Orgosolo- è stata presentata ad Alghero nello scorso mese di aprile alla presenza dell’Autore. “Eva e Petra” è il racconto dell’eccidio di Buggerru del 1904 visto attraverso gli occhi di due bambine, amiche e compagne di classe delle elementari, che vissero quella tragedia dalle rispettive e contrapposte realtà di ambientazione socio-familiari. Presenzierà alla rappresentazione l’autore Gianni Loy.



