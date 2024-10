S.A. 20:25 Bando per sterilizzare gatte delle colonie feline È la scelta fatta dall´amministrazione comunale che propone una campagna per incentivare, attraverso l’erogazione di un contributo, la sterilizzazione delle gatte nelle colonie feline ufficialmente riconosciute. Il rimborso è di 100 euro per ciascuna gatta



SASSARI - Promuovere le sterilizzazioni delle gatte nelle colonie feline di Sassari e a rischio di riproduzione incontrollata. È la scelta fatta dall'amministrazione comunale che propone una campagna per incentivare, attraverso l’erogazione di un contributo, la sterilizzazione delle gatte nelle colonie feline ufficialmente riconosciute. Il rimborso è di 100 euro per ciascuna gatta. Sul sito del Comune sono pubblicati il bando integrale e la modulistica. Il bando è rivolto alle associazioni e ai volontari responsabili gestori delle colonie feline (anche non affiliati ad alcuna associazione) che se interessati, dovranno trasmettere via pec al settore Ambiente e Verde pubblico il modulo, scaricabile dal sito del Comune, compilato e sottoscritto, unitamente al documento di riconoscimento del sottoscrittore dell'istanza. Il contributo sarà erogato direttamente al sottoscrittore della richiesta, dietro presentazione di fattura del veterinario e certificazione di quest'ultimo dell'avvenuto intervento.