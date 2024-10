S.A. 15:17 FC Alghero prepara la sfida contro il Monte Alma La formazione algherese in campo domenica prossima, 3 novembre con inizio alle ore 15, contro il Monte Alma. La formazione giallorossa, al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, ospiterà un Monte Alma con il dente avvelenato per la sconfitta di domenica scorsa rimediata tra le mura amiche



ALGHERO - FC Alghero in campo domenica prossima, 3 novembre con inizio alle ore 15, contro il Monte Alma. La formazione giallorossa, al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, ospiterà un Monte Alma con il dente avvelenato per la sconfitta di domenica scorsa rimediata tra le mura amiche. Per la FC Alghero che, dopo la vittoria sul campo di Badesi, ha ripreso il suo cammino nei piani alti della classifica del girone D di Prima Categoria, una partita impegnativa da non prendere sottogamba come evidenzia il tecnico algherese Peppone Salaris: «un campionato molto livellato per cui bisogna stare attenti. Bisogna dare continuità ai risultati per cui puntiamo dritti ai tre punti. Anche questa domenica dovrò rinunciare ad alcuni giocatori alle prese con infortuni vari come Nemore, Delias e Cingotti, però ho la fortuna di avere una rosa ampia e chi giocherà, lo farà dando il massimo. Peccato per i due punti persi contro l'Oschirese qualche settimana fa, però sono certo ci rifaremo nel proseguo del torneo»”. La squadra è carica e vuole allungare la striscia positiva dei risultati come sottolinea l'attaccante Michele Cherchi: «in settimana ci siamo allenati bene e per domenica siamo consapevoli che il Monte Alma sarà un avversario duro da affrontare. Ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti. Spero che, come accaduto contro l'Olmedo, al campo siano in tantissimi a venire e tifare Fc Alghero».



Nellafoto: il primo goal contro Badesi