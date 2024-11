Cor 17:24 Fieracavalli, asini sardi in esposizione Presenti nel Padiglione 10 Italialleva 13 allevatori con 18 animali. Sarà allestito anche uno stand dell’AARSardegna finalizzato alla presentazione degli allevamenti e delle razze isolane presenti.



NUORO - Si aprirà il prossimo 7 novembre la 126^ edizione di Fieracavalli, la più importante manifestazione del settore, che anche quest’anno, grazie all’importante collaborazione tra ANAREAI (Associazione Nazionale delle razze equine ed asinine italiane), AIA ed AARSardegna, consentirà ai visitatori di poter ammirare le razze equine ed asinine autoctone della Sardegna come l’asino Sardo, l’asino dell’Asinara ed il cavallo del Sarcidano e, dopo anni di assenza, il cavallino della Giara.



Infatti, anche in questa edizione, nel padiglione 10 di Veronafiere, l’isola metterà in mostra ben 18 soggetti di 13 allevatori: il cavallo del Sarcidano sarà presentato dal Comune di Laconi e da Melis Luca di Villaputzu (SU), i cavallini della Giara saranno esposti da Sedda Giuseppe di Genoni (SU) e Zucca Luigi di Genoni (SU), l’asino dell’Asinara da Michele Cireddu di San Vito (SU) e Pilo Giovannantonio di Sassari (SS) mentre l’asino di razza Sarda sarà presente grazie a Pilleri Matteo di San Vito (SU), Suella Antonio Luigi di Uta (SU), Zampa Giorgio di Cuglieri (OR), Ledda Giovanni di Macomer (NU), Canu Antonio e Salaris Sottero di Ittireddu (SS) e Mazza Salvatore Antonio di Berchidda (SS). Gli animali, oltre ad essere esposti per i visitatori per tutta la durata della manifestazione, saranno anche protagonisti della parata delle razze asinine ed equine italiane che avrà due appuntamenti giornalieri nel ring A del padiglione 10 ITALIALLEVA dove sarà allestito anche uno stand dell’AARSardegna finalizzato alla presentazione degli allevamenti e delle razze isolane presenti.



Tra gli animali esposti ci sarà anche Musetto di Pilleri Matteo vincitore della 3^ Mostra regionale dell’Asino di Razza Sarda di Ittireddu (SS) e Ugolino di Melis Luca vincitore della 2^ Rassegna regionale del Cavallo del Sarcidano di Laconi (OR). «Siamo molto soddisfatti di come quest’anno finalmente siano presenti tutte e quattro le razze autoctone della Sardegna - commentano Luciano Useli Bacchitta e Aldo Manunta Presidente e Direttore dell’AARSardegna. Questo risultato è sicuramente merito dei nostri allevatori che hanno voglia e desiderio di far conoscere queste razze e del lavoro che con l’ANAREAI e con l’AGRIS stiamo realizzando per la loro promozione».