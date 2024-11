Cor 9:05 Sassari senz´acqua, martedì disservizi in città Dalle 7 alle 22.30 si dovrà procedere alla sospensione dell’erogazione nei quartieri alimentati dal serbatoio di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana e Piandanna



SASSARI - Martedì 5 novembre 2024 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento urgente di manutenzione della condotta “Monte Oro-Ponte Rosello” all’altezza del deposito Arst di Predda Niedda dove è stata riscontrata una rottura. I lavori riguarderanno la riparazione di un tratto di tubatura in acciaio del diametro di 800 millimetri. Nella settimana successiva si procederà alla sostituzione integrale di un pezzo speciale che consentirà di completare i lavori.



Trattandosi di un intervento che interessa una delle condotte adduttrici principali della città, dalle 7 alle 22.30 si dovrà procedere alla sospensione dell’erogazione nei quartieri alimentati dal serbatoio di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Santa Maria.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana e Piandanna.



È prevista invece una chiusura serale dell’erogazione dalle 18 alle 6 della mattina successiva nei quartieri alimentati dal serbatoio di via Milano: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa. Al termine dell’intervento, le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riempimento della condotta. L’erogazione potrebbe essere ripristinata prima dell’orario previsto qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.