Via Fratelli Accardo Artigiani verso la riqualificazione

Il progetto approvato martedì con una previsione economica per lavori che ammonta a 400 mila euro, prevede una radicale trasformazione dell’attuale sterrato di circa 120 metri, privo di illuminazione pubblica, con la ricostruzione dei marciapiedi per tutta la lunghezza della via, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e l’asfaltatura della sede stradale. Prevista anche la realizzazione della rete idrica e fognaria, dell’illuminazione e della rete elettrica e telefonica. Il passo successivo al progetto di fattibilità è ora quello della copertura finanziaria.



