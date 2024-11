S.A. 10:00 Prosa e teatro: appuntamenti ad Alghero Venerdì 8 novembre in scena ““Il Sogno di un Uomo Ridicolo” trasposizione teatrale dell’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij del 1876 presentata dalla compagnia Abaco Teatro. Martedì 19 novembre sarà la volta del Teatro d’Inverno con la commedia “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, tratta all’omonimo testo del drammaturgo britannico Tom Stoppard



ALGHERO - Proseguono gli appuntamenti appuntamento con la stagione di prosa “Teatri di Prima Necessità _ Autunno ‘24” al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero. Venerdì 8 novembre in scena ““Il Sogno di un Uomo Ridicolo” trasposizione teatrale dell’omonimo racconto di Fëdor Dostoevskij del 1876 presentata dalla compagnia Abaco Teatro. Una prova d’attore che vede interprete Tiziano Polese, che cura l’adattamento e firma la regia. Una drammaturgia vivace e ricca di momenti ironici, scandita da musiche pop e testi contemporanei, nella quale vengono proposti i dilemmi fondamentali della riflessione dostoevskiana sul significato ultimo dell’esistenza, l’eventualità di una vita ulteriore, la possibilità di ritornare ad uno stato di natura edenico e incontaminato sulla base di un riassetto sociale, tra suggestioni di matrice evangelica, shakespeariana, influenze rousseauiane e viaggi fantastici nell’oltre mondo. Lo spettatore scoprirà infine che quello dell’uomo ridicolo è un sogno in cui ci si può specchiare, una visione coinvolgente della vita del mondo, che, per il protagonista, rimarrà chiusa nell’indifferenza di un manicomio.



Martedì 19 novembre sarà la volta del Teatro d’Inverno con la commedia “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, tratta all’omonimo testo del drammaturgo britannico Tom Stoppard. Ritmo

incalzante e serrato sono alla base dello spettacolo in clima “elisabettiano” interpretato da Gianfranco Corona, Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, autore dell’adattamento e della regia, con il disegno luci di Aaron Gonzalez e i costumi di Giovanni Trudu. La trama attinge a piene mani dal dramma di William Shakespeare, Amleto dal quale prende in prestito due personaggi assolutamente marginali della tragedia, amici del giovane principe danese convocati a corte dai sovrani per indagare sulle cause dell’improvvisa malinconia di Amleto. Un testo surreale dal sapore vagamente gotico nella quale il dubbio su cosa sia reale e cosa non lo sia scandisce il ritmo della pièce. L’essere o non essere e l’esistere o il non esistere dominano la scena sottolineando l’incertezza dei protagonisti sulla realtà di ciò che li circonda, sulla morte e sul senso stesso della vita. Niente sembra essere sotto il loro diretto controllo, nulla avviene per loro volontà. Lo spettacolo sarà prima a Roma il 13 novembre al Teatro Verde e il 15 novembre all’Altrove Teatro Studio.