Cor 14:05 Alghero in casa contro Villasimius Campionato di Eccellenza 2024/25: Nona giornata in Eccellenza: dopo il buon pareggio sul campo del Tempio, i giallorossi di mister Giandon vogliono riassaporare il gusto dei tre punti



ALGHERO - Contro il Tempio è arrivata una bella risposta in termini di prestazione, con la vittoria sfumata per una serie di episodi sfavorevoli, ora l’Alghero vuole tornare a vincere. E vuole farlo davanti al proprio pubblico. Domani, domenica 10 novembre, alle 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia è in programma il match della 9ª giornata di Eccellenza contro il Villasimius.



I giallorossi devono confermare quanto di buono fatto vedere al “Nino Manconi” lo scorso weekend e cercare di fare bottino pieno. Compito non agevole, contro una formazione che ha gli stessi punti – 11 – ed è in serie positiva da tre partite: ha vinto tra l’altro le ultime due, sul campo della quotata Ossese e in casa contro la Ferrini. Senza contare il fatto che il Villasimius, nella passata stagione, ha chiuso con un ottimo terzo posto.



«Sicuramente a Tempio c’è stata una buona risposta, non è stata sufficiente per vincere ma la prestazione è stata di spessore. Dobbiamo dare continuità nelle prestazioni, domenica affronteremo una squadra solida e in salute. Siamo in casa davanti ai nostri tifosi e dobbiamo riscattare il passo falso fatto col Taloro» afferma Gian Marco Giandon. L’allenatore giallorosso dovrà rinunciare ancora a qualche giocatore, che spera di recuperare per la prossima partita o, al più tardi, per la fine di novembre. Ma sarà importante anche l’apporto dei tifosi. Anche per questa domenica la società giallorossa confida in una bella cornice di pubblico.