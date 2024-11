Cor 9:27 Carta, Idda e Bandinu in Secal All´indomani della nomina dei nuovi membri del Cda di Fondazione e dell'Alghero in House, dovrebbe essere cosa fatta anche per il nuovo assetto della Secal, la società che ad Alghero si occupa di riscossione e gestione patrimoniale delle entrate



ALGHERO - Pier Paolo Carta (Noi RformiAmo Alghero), Giovanni Idda (Partito democratico) Federica Bandinu (Alghero al Centro). All´indomani della nomina dei nuovi membri del Cda di Fondazione e dell'Alghero in House, dovrebbe essere cosa fatta anche per il nuovo assetto della Secal, la società che ad Alghero si occupa di riscossione e gestione patrimoniale delle entrate.



Dopo alcune settimane di dialogo interno alla coalizione, il sindaco avrebbe chiuso il cerchio sulle indicazioni dei partiti per la composizione del Consiglio d'Amministrazione oggi presieduto da Anna Maria Monfardino, per il cui rinnovo si attenderebbe soltanto l'approvazione degli ultimi atti amministrativi di competenza. A differenza dei problemi sorti per la scelta dei membri del Cda In House, col pericoloso strappo consumato col consigliere e capogruppo di Orizzonte Comune, Christian Mulas, non pare ci siano dubbi per i nuovi amministratori di Secal.



La presidenza sarà affidata a Pier Paolo Carta (nella foto), con esperienza amministrativa maturata anche in Fondazione Alghero, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. Al suo fianco ci saranno Giovanni Idda, vecchia bandiera di sinistra ad Alghero, già assessore nella giunta Lubrano e oggi dirigente del Partito democratico, e la quota rosa Federica Bandinu seconda dei non eletti nella civica Alghero al Centro, unica lista a non aver piazzato alcun consigliere comunale alle elezioni di giugno nonostante la vittoria di coalizione.