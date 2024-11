S.A. 21:22 Sabato e domenica famiglie a teatro a Sassari Il 16 e 17 novembre alle 18 la compagnia sassarese presenta uno dei suoi ultimi lavori: “Maria Incantada e il piccolo popolo delle janas”, uno spettacolo dedicato alle antiche storie e leggende sulle fate sarde



SASSARI - Prosegue al Teatro Astra di Sassari la 35° edizione di “Famiglie a Teatro” l’unica vera stagione di teatro per ragazzi in Sardegna realizzata dalla compagnia La Botte e cilindro con il contributo del Ministero, della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il 16 e 17 novembre alle 18 la compagnia sassarese presenta uno dei suoi ultimi lavori: “Maria Incantada e il piccolo popolo delle janas”, uno spettacolo dedicato alle antiche storie e leggende sulle fate sarde. Partendo dalla leggenda di Maria Incantada, la jana innamorata che si dice abitasse nell’omonimo nuraghe e che da lì cantasse per il suo amore prigioniero, proveremo a raccontare queste affascinanti e misteriose fate, che molti bambini forse non conoscono più. La regia è di Pier Paolo Conconi mentre i testi sono stati curati da Consuelo Pittalis che è anche sul palco insieme a Stefano Chessa, Luisella Conti e Margerita Lavosi.



I costumi sono di Roberta Amadu e Luisella Conti, il progetto è impreziosito dalle musiche originali di Mario Chessa dei Bertas. «L’obiettivo principale di questo lavoro – dice Conconi - è quello di portare sul palco storie e personaggi che fanno parte della nostra antichissima tradizione ma che purtroppo i bambini di oggi conoscono poco. Il racconto della Jana conduce poi ad esplorare un intero universo magico ricco di spunti narrativi e di personaggi immersi in quella natura amica e maestra che ha sempre qualcosa da insegnare”. In questa storia la Jana incontra ad esempio Su Entu, Babborco, una scaltra volpe e tanti altri personaggi che diventano compagni di un viaggio avventuroso nel mondo dell’amicizia e dell’amore fraterno». «Il lavoro della nostra compagnia è da sempre un lavoro di gruppo - conclude Conconi - che in questo caso si è sviluppato attraverso la storia scritta da Consuelo Pittalis che si è poi arricchita di spunti provenienti dal lavoro collettivo. In questo contesto sono nate anche le musiche originali di Mario Chessa. Ci teniamo a ricordare che in questo nostro nuovo lavoro abbiamo voluto riportare sul palco un background che si fonda sul prezioso lascito culturale di Franco Enna autore che è stato l’anima di tanti nostri lavori, alcuni di questi ispirati alla tradizione sarda, diventati “storici” come ad esempio “Contos de Foghile».