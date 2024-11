Cor 15:26 La Bottega di Musciora in Slow Wine 2025 La Bottega è un progetto collegato al Ristorante Musciora, già parte della guida Michelin: un´eccellenza che permette di inserire anche Alghero in questa prestigiosa raccolta, accanto a importanti nomi nazionali



ALGHERO - «Un paradiso per gli amanti del vino e dei prodotti locali, con una selezione di oltre mille etichette, il locale propone calici di piccoli produttori sardi in abbinamento alle specialità gastronomiche dell’isola. Un posto davvero molto slow». Questa la motivazione che accompagna La Bottega di Musciora, inserita nella selezione dei Locali del Bere Slow della Guida Slow Wine 2025.



Questa speciale categoria raggruppa una selezione di soli 177 locali in tutta Italia, capaci di distinguersi per la loro offerta di qualità, sostenibilità e coerenza con i principi di Slow Wine e Slow Food. La Bottega di Musciora si inserisce come novità di eccellenza: una scelta che premia l’impegno del locale nella valorizzazione dei vini di qualità - molti dei quali rappresentano piccole produzioni locali - e nella promozione di una cultura del bere che rispetta la tradizione e il territorio.



La Bottega, situata in via Mazzini 79 ad Alghero, è diventata in poco tempo un punto di riferimento per gli appassionati di enogastronomia. Tra degustazioni, selezioni curate e le serate “Degustazione in Bottega”, il locale offre un’esperienza autentica, dove ogni calice racconta una storia legata alla terra e ai produttori.



Nella foto: Danilo Delrio