Cor 10:15 Alghero, a Nuoro non si passa Campionato di Eccellenza 2024/25: 1-0 della Nuorese grazie al gol di Cadau nel primo tempo. Non basta un ottimo secondo tempo ai giallorossi. Ora testa al match casalingo contro il Barisardo



ALGHERO - L’Alghero torna a mani vuote dalla trasferta di Nuoro e con l’amaro in bocca. Al “Frogheri” vince la Nuorese con il risultato di 1-0, anche se probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, soprattutto per le occasioni create dai giallorossi nel secondo tempo. In avvio di match i padroni di casa si rendono pericolosi con Cocco e Cadau ma l’equilibrio fatica a spezzarsi. Intorno alla mezz’ora ci prova Mula anche se la sua conclusione non crea troppa apprensione a Trini. Poi al 36’ l’episodio chiave: percussione centrale di Cadau che si invola verso la porta, supera anche Gobbi in uscita e deposita in rete. Si va quindi al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.



Nella ripresa l’Alghero aumenta la pressione, alla ricerca del pareggio, e colleziona una serie di occasioni pericolose: prima su una punizione di Mereu, Sini di testa impegna severamente Trini, poi lo stesso difensore giallorosso sul corner successivo colpisce il palo, mentre Kamana sulla respinta non inquadra la porta da ottima posizione. Entrano forze fresche, compreso Baraye, pericoloso a pochi minuti dalla fine, ma il risultato non cambia. L’Alghero resta a quota 14 a metà classifica e dovrà metabolizzare in fretta la sconfitta sul campo della Nuorese in vista del prossimo match, in programma sabato al “Pino Cuccureddu” contro il Barisardo.



NUORESE – ALGHERO 1-0



NUORESE: Trini, Laconi, Emerson, Dessolis, Dias (41’ st Filia), Catte (24’ st Zannini), Demurtas (45’ st Medde), Cadau, Cossu (19’ st Pitirra), F. Cocco (39’ st Aru), Manca. In panchina: Mascia, Steri, G. Cocco, Sogos. Allenatore: Ivan Cirinà

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Delizos (36’ st Manunta). Sini (45’ st Monti), Kamana, Mula, Mereu, Spanu, Oli (19’ st Baraye), M. Carboni, Scognamillo. In panchina: Piga, F. Sanna, Fois, P. Carboni, Scanu, M. Sanna. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Marco Spiga di Carbonia

RETI: 36’ pt Cadau

NOTE: ammoniti Dessolis, Emerson e Filia per la Nuorese, Sini, Mula e M. Carboni per l’Alghero.