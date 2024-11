Cor 12:19 Cappotta in Viale della Resistenza Incidente questa mattina ad Alghero. Il conducente è rimasto incastrato nell´abitacolo. Una volta soccorso è stato trasportato d´urgenza presso l´ospedale Civile della città



ALGHERO -Spettacolare incidente intorno alle 10.45 in Viale della Resistenza ad Alghero. Per cause ancora da accertare, durante lo scontro, una vettura si è ribaltata e l’occupante rimasto incastrato nell'abitacolo. All’arrivo i vigili del fuoco, con l’ausilio del personale sanitario, l'uomo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale civile algherese. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso.