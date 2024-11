Cor 7:00 Campi boe ridimensionati, esulta il Pd La comunità del Partito democratico si complimenta col sindaco Cacciotto e il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù: «Il cambiamento nella gestione delle attività e delle risorse del Parco é sotto gli occhi di tutti»







«Visto lo stato di avanzamento del progetto ereditato, aver ottenuto il suo sostanziale ridimensionamento, con le prescrizioni imposte, è il segnale concreto di un cambio di passo nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dell’incommensurabile bene affidato all’azienda speciale. Una gestione partecipata e condivisa, attuata con quell’autorevolezza e orientamento al risultato a lungo auspicati e finalmente realizzati» chiudono dalla comunità algherese del partito democratico. ALGHERO - Il Partito democratico di Alghero esprime grande soddisfazione per l’azione del presidente del Parco Regionale di Porto Conte Emiliano Orrù e del sindaco Raimondo Cacciotto in merito alla questione del posizionamento delle boe nell’area parco e Amp, che ha prodotto risultati importanti [ LEGGI ].«Il cambiamento nella gestione delle attività e delle risorse del Parco é sotto gli occhi di tutti. Non avevamo dubbi circa la determinazione con la quale il Presidente e il Cda hanno affrontato fin dal primo momento la delicata questione “boe”» sottolineano da via Mazzini.«Visto lo stato di avanzamento del progetto ereditato, aver ottenuto il suo sostanziale ridimensionamento, con le prescrizioni imposte, è il segnale concreto di un cambio di passo nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dell’incommensurabile bene affidato all’azienda speciale. Una gestione partecipata e condivisa, attuata con quell’autorevolezza e orientamento al risultato a lungo auspicati e finalmente realizzati» chiudono dalla comunità algherese del partito democratico.