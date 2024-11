Cor 7:31 Violenza sessuale su minore: chiesti 12 anni a Sassari Violenze che secondo l´accusa sarebbero avvenute tra il 2019 e il 2022 su una bambina di 9 anni in un paese dell´hinterland ad opera del compagno della nonna



SASSARI - Dodici anni di reclusione: questa la richiesta pronunciata martedì dal pubblico ministero nel Tribunale di Sassari nel processo con rito abbreviato contro un 55enne accusato di violenza sessuale su una minorenne. Violenze che secondo l'accusa sarebbero avvenute tra il 2019 e il 2022 su una bambina di 9 anni in un paese dell'hinterland. Il giudice ha rinviato a febbraio per le repliche e la sentenza.