Cor 15:20 Ai confini del jazz, tre tappe al sud Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 tre nuovi grandi appuntamenti musicali nel cuore del Sulcis. Dalle “montagne” di sale di Sant’Antioco alla chiesetta medievale di San Leonardo, a Perdaxius, passando per Narcao con un concerto dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne



CAGLIARI - Dopo il grande successo dei concerti di Riccardo Pittau nella Tomba dei giganti di Barrancu Mannu e di Vittorio Pitzalis e WillyBoy Taxi nel sito archeologico di Pani Loriga, entrambi a Santadi, “Jazz Around” entra nel vivo con tre grandi appuntamenti, di cui due gratuiti, in programma dal 23 al 25 novembre nel cuore del Sulcis.



I tre appuntamenti collaterali itineranti sono parte integrante dell’importante rassegna musicale internazionale “Ai confini tra Sardegna e Jazz 2024” che, giunta alla sua 39esima edizione, dedica una serie di eventi nei luoghi più suggestivi e ricchi di storia, natura e tradizioni del Sud Sardegna e che proseguiranno fino al mese di dicembre con un ricco calendario di incontri musicali ed eventi clou all’insegna del jazz di qualità.



Gli eventi itineranti di “Jazz Around”, che rientrano nell’ambito del festival “Ai confini tra Sardegna e Jazz 2024”, sono realizzati grazie al contributo della Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Autonoma della Sardegna, della Cantina sociale di Santadi e della Cantina Mesa di Sant’Anna Arresi, della Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara, della Fondazione di Sardegna e del Mibac – Ministero della Cultura e in collaborazione con i Comuni di Perdaxius e Narcao, Atisale e MuMa, il Museo del mare e dei maestri d’ascia di Sant’Antioco.