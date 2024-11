S.A. 8:29 Academy Atalanta sbarca ad Alghero Venerdì 22 novembre si terrà la presentazione del progetto sportivo che vede coinvolte tre società in Sardegna: Nettuno di Alghero, Pizzinnos di Macomer e Polisport di Nuoro



ALGHERO - Verrà presentato venerdì mattina 22 novembre, alle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Roth - P.zza Sulis di Alghero, il progetto per le scuole calcio in Italia e in Europa dell’Atalanta, denominato DeAcademy che ha l'obiettivo di trasmettere al Settore Giovanile i valori legati allo sport grazie ad un programma educativo-formativo che si sviluppa nel territorio attraverso il legame con le singole società sportive in base alle diverse aree geografiche. Alla presenza degli studenti del corso sportivo dell’Istituto Roth e delle autorità cittadine, del sindaco e degli assessori di riferimento, Maurizio Marchesini, il responsabile del progetto Academy Atalanta e Marcello Esposito, docente formatore dell’Atalanta, presenteranno il progetto che vede coinvolte tre società in Sardegna: Nettuno di Alghero, Pizzinnos di Macomer e Polisport di Nuoro.