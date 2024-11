S.A. 14:18 Nuovo ecografo al Consultorio di Alghero Sei nuovi ecografi di ultima generazione di fascia medio/alta, che sono stati destinati ai Consultori di Ittiri, Porto Torres, Alghero, Ozieri, Sorso e all´ambulatorio dedicato all´endometriosi del Complesso Sanitario di San Camillo, oltre ad un settimo ecografo, di fascia alta, assegnato alla sede centrale di Sassari



SASSARI - «La riqualificazione tecnologica della rete dei Consultori Familiari della Asl di Sassari si completa con la consegna sul territorio di 6 nuovi ecografi di ultima generazione di fascia medio/alta, che sono stati destinati ai Consultori di Ittiri, Porto Torres, Alghero, Ozieri, Sorso e all'ambulatorio dedicato all'endometriosi del Complesso Sanitario di San Camillo, oltre ad un settimo ecografo, di fascia alta, assegnato alla sede centrale di Sassari». Un investimento di circa 250.000 euro (delibera n. 949 del 25.06.2024) al quale se ne somma un secondo di circa 150.000 euro (delibera n. 660 del 07.05.2024) per l’acquisizione di un Ecotomografo carrellato di fascia alta per la sede Consultoriale di “Rizzeddu”. «Abbiamo avviato un processo di riqualificazione tecnologica delle attività assistenziali sanitarie ostetrico-ginecologiche, attraverso la dotazione di apparecchi ecografici, offrendo un importante servizio diagnostico, distribuito omogeneamente nei servizi territoriali dell’azienda» spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.



«La presenza dei nuovi ecografi consentirà di migliorare la qualità delle visite, con la possibilità di eseguire diagnosi precoci, e garantirà il potenziamento dei servizi di diagnostica e di screening territoriali. I ginecologi consultoriali eseguiranno ecografie di area ostetrica e ginecologica, evitando che le utenti di pertinenza territoriale gravino sulle strutture ospedaliere. Il Consultorio offrirà, pertanto, un servizio sempre più capillare ed efficiente garantendo una Sanità di prossimità rispondente concretamente alle esigenze della popolazione. Si completa in questo modo il progetto aziendale volto a garantire all'utenza consultoriale esami diagnostici strumentali di supporto alla visita ginecologica ostetrica in tempo e l’avvio dello screening della displasia congenita dell’anca nella popolazione neonatale-pediatrica» spiega Roberto Pietri, direttore dei Consultori familiari della Asl di Sassari.