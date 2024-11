S.A. 8:46 25 Novembre: incontro con Fidapa Alghero L´evento " Sprazzi di libertà" si svolgerà presso il teatro della Chiesa di Nostra Signora della Mercede. Ciascun partecipante potrà esprimere un suo parere sulla violenza fisica e psicologica che viene esercitata sulle donne, leggere un brano, una poesia



ALGHERO - Nella ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, la Sezione di Alghero della FIDAPA, presieduta dalla Dr.ssa Margherita Lendini, darà vita all'evento " Sprazzi di libertà" che si svolgerà presso il teatro della Chiesa di Nostra Signora della Mercede, in via Giovanni XIII, alle ore 17,00. Ciascun partecipante potrà esprimere un suo parere sulla violenza fisica e psicologica che viene esercitata sulle donne, leggere un brano, una poesia, raccontare fatti di cui è a conoscenza, il tutto nella massima libertà e rispetto. La Fidapa ha realizzato delle locandine con lo slogan "Non sei Sola" e l'invito a chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, che sono state distribuite in alcune scuole cittadine, ed esposte nelle vetrine delle attività commerciali aderenti all'Associazione al Centro Storico. Lunedì 25 verrà allestito il posto occupato presso la sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte a Tramariglio, con esposizione anche della locandina antiviolenza.