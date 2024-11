S.A. 10:26 Alghero attende il Barisardo al Cuccureddu Nell’undicesima giornata di campionato i giallorossi affrontano al “Pino Cuccureddu” il fanalino di coda del campionato di Eccellenza. Obiettivo tre punti per riprendere il cammino



ALGHERO - Tutte le squadre in campo di sabato nell’11ª giornata di Eccellenza: domani al “Pino Cuccureddu” l’Alghero se la vedrà con il fanalino di coda del campionato, il Barisardo, reduce però dal secondo successo stagionale. Fischio d’inizio alle ore 15. La sconfitta sul campo della Nuorese ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla formazione giallorossa che probabilmente avrebbe meritato di pareggiare ma il match del “Frogheri” è già acqua passata e ora Mereu e compagni sono concentrati sull’impegno in programma tra le mura amiche. Obiettivo riscatto per i giallorossi, anche per riprendere il cammino interrotto domenica scorsa.



L’allenatore Gian Marco Giandon chiede qualcosa in più alla sua squadra: «La prestazione di Nuoro non è stata totalmente negativa ma è mancata decisione e cattiveria nelle situazioni decisive, cosa che non è accaduta ad esempio a Tempio. C’è il rammarico di aver dato un dispiacere ai nostri tifosi, soprattutto ai tanti che ci hanno seguito in trasferta, una ragione in più per dimostrare, già dalla prossima gara, di essere una squadra con contenuti e valori importanti».



Nella foto: l'esultanza di Mula e Pireddu