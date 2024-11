S.A. 15:43 Alghero va sotto di due goal e pareggia nel finale L´Alghero pareggia 2-2 contro il Barisardo nel match dell´11a giornata di Eccellenza dopo essere stato sotto 2-0 con una doppietta di Scognamillo. Domenica prossima è in programma la trasferta a Carbonia



ALGHERO - Partita incredibile e rocambolesca al "Pino Cuccureddu" con l'Alghero che riesce ad acciuffare un pareggio che sembrava quasi insperato dopo che il Barisardo si era portato sul 2-0. Finisce 2-2 il match dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Pronti via e l'Alghero colpisce subito una traversa con Baraye al 3’. Passano due minuti e ci prova il Barisardo con Dragan che, dal limite, impegna Gobbi. Barisardo nuovamente pericoloso all’8’ con Dimitrijevic che impegna severamente Gobbi che ribatte di pugno. Poi intorno al 20' si rivede la squadra di mister Giandon con una bella punizione di Mereu dal limite e la risposta di Pisu in angolo. Alghero poi vicinissimo al gol al 34': Baraye recupera palla sulla trequarti, serve un pallone d’oro a Scanu che calcia di prima trovando però la deviazione del portiere ospite. Passano pochi secondi e il Barisardo passa in vantaggio con un bel sinistro di Tosi. Prima dell'intervallo buona chance per i giallorossi su defaillance difensiva del Barisardo ma non sfruttata.



In apertura di ripresa grande occasione per il Barisardo di raddoppiare: Dragan conquista un rigore, lui stesso va dal dischetto ma Gobbi neutralizza la conclusione con una grande parata. Sono proprio gli ospiti ad avere le occasioni migliori, prima Dimitrijevic poi Tosi con una gran discesa sfiorano il 2-0, che arriva comunque alla mezzora con il neo entrato Vara che sfrutta una disattenzione difensiva dei padroni di casa. Sembra finita qui, ma Scognamillo, lanciato da Manunta, riapre il match a dieci minuti dalla fine e poco dopo agguanta il pareggio deviando di testa in porta un corner di Mereu. Finale incandescente con un'occasione per parte, ma dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro. Per l'Alghero un punto pesante, considerando come si era messa la partita, che consente di salire a quota 15 in classifica. Domenica prossima è in programma la trasferta a Carbonia.



ALGHERO – BARISARDO 2-2

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Delizos (16’ st M. Carboni), Sini (44’ st P. Carboni), Kamana (28’ st Manunta), Mereu, Mula, Scanu (28’ st Monti), Spanu, Baraye, Scognamillo. In panchina: Piga, F. Sanna, Fois, Marras, M. Sanna. Allenatore: Gian Marco Giandon

BARISARDO: Pisu, Firulesko, Adamo, Mihali (35’ st Marcon), Soilihi, Martin Pereyra, Nunes, Dragan (39’ st Volo), Tosi (28’ st Vara), Mabo, Dimitrijevic. In panchina: Aquilon, Marcon, Moro, Murgia. Allenatore: Nicola Ruggeri

ARBITRO: Matteo Dossetto di Pinerolo

RETI: 35’ pt Tosi, 30’ st Vara, 36’ e 39’ st Scognamillo

NOTE: ammoniti Mula, Pireddu, Mereu, Manunta e P. Carboni per l’Alghero; Tosi e Soilihi per il Barisardo



Nella foto: l'esultanza di Scognamillo dopo il secondo gol