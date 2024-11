S.A. 18:24 Fc Alghero vince contro Porto San Paolo Prosegue il cammino nei piani alti della classifica del girone D di Prima Categoria. 1-2 il finale di una gara, la nona di andata, dominata dai giallorossi, soprattutto nella prima parte



ALGHERO - Con una doppietta di Salvatore Pilo la Fc Alghero vince sul campo del Porto San Paolo e prosegue il cammino nei piani alti della classifica del girone D di Prima Categoria. 1-2 il finale di una gara, la nona di andata, dominata dai giallorossi, soprattutto nella prima parte. Per la cronaca, dopo soli 43 secondi Fc Alghero in vantaggio: Depalmas serve un assist a Pilo che, dopo aver saltato il diretto marcatore, insacca alle spalle di Lussu. Si va al 6’ e la Fc Alghero raddoppia sempre con Pilo che, palla al piede, supera la difesa di casa e insacca con un diagonale da destra, imparabile per Lussu. Al 12’ Pintus su punizione impegna l’estremo difensore di casa. Un minuto dopo Zappino va vicino al gol con un diagonale rasoterra da destra che sfiora la base del palo sinistro.



Zappino nuovamente vicino al gol al 16’ con il portiere del Porto San Paolo che devia in corner. Con la Fc Alghero nella metà campo avversaria, il Porto San Paolo al 25’ sfrutta un lancio lungo verso Campa che calcia in porta e accorcia le distanze. Si va al secondo tempo e al 68’ Zappino recupera palla sulla trequarti, lancia un ottimo assist per Pilo che, in velocità, supera il diretto marcatore ma non il portiere che blocca a terra. All’81’ Fc Alghero vicino al terzo gol con Pilo che riceve da Zappino e calcia tra le braccia di Lussu da pochi passi. Nel finale algheresi più volte al tiro, ma Lussu e compagni fanno buona guardia. Al triplice fischio dell’arbitro Mattu di Oristano, Fc Alghero in festa con la testa rivolta al prossimo match in programma domenica prossima, ore 15, al “Pino Cuccureddu” contro il Porto Torres.



PORTO SAN PAOLO - FC ALGHERO: 1 - 2

PORTO SAN PAOLO: Lussu, Scintu, Deledda, Seu (39’ st Secci), Lambroni, Asara Gianfranco, Cricchio, Bagnolo, Campa, Meloni, Atzei (10’ st Asara Federico).

A disposizione: Marrone, Pinna, Baccu, Carta, Brundu, Congiu.

Allenatore: Alessandro Farina

FC ALGHERO: Frau, Depalmas, Peana Andrea, Correddu (12’ st Nemore), Sasso, Gnani, Serra Raimondo (12’ st Moretti), Delias, Pilo, Pintus, Zappino.

A disposizione: Serra Francesco, Nuoto, Ardu, Carbone, Zanda, Merella, Sanna.

Allenatore: Peppone Salaris

ARBITRO: Riccardo Mattu di Oristano

RETI: 43” e 6’ Pilo, 25’ Campa