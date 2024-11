S.A. 18:06 Fipe: il presidente Frongia nel consiglio nazionale Si sono tenute le lezioni nazionali per il rinnovo del consiglio, Lino Enrico Stoppani è stato riconfermato alla guida della Federazione Italiana Pubblici Esercizi ed entra a far parte del consiglio nazionale anche il presidente della Fipe regionale Emanuele Frongia



CAGLIARI - Mercoledì 20 novembre si sono tenute le lezioni nazionali per il rinnovo del consiglio, Lino Enrico Stoppani è stato riconfermato alla guida della Federazione Italiana Pubblici Esercizi ed entra a far parte del consiglio nazionale anche il presidente della Fipe regionale Emanuele Frongia. «Per noi è un onore rappresentare la nostra Isola - ha detto il presidente Frongia - parlo al plurale perché sarà, come sempre, un lavoro di squadra che sono convinto che porterà risultati nel corso dei prossimi cinque anni. Non è il risultato di un’azione individuale ma di gruppo».



«Oggi dobbiamo incidere di più come comparto Sardegna nelle scelte nazionali, dobbiamo farlo coordinandoci, imparando e confrontandoci con chi ha già ben chiaro il ruolo dei pubblici esercizi nel Turismo e contribuisce ogni giorno alla promozione enogastronomica del proprio territorio. La Sardegna deve e può fare molto di più. Ci metteremo subito al lavoro per questo. Vogliamo lavorare anche su temi più tecnici come il rumore nei centri storici e la rigenerazione urbana, sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale applicata ovviamente al nostro settore. Siamo pronti e faremo come sempre del nostro meglio» ha concluso.



Nella foto: Emanuele Frongia