S.A. 9:09 Algheresi in evidenza al Gran Prix di karate Gara di forme e di combattimenti, da bambini di 6 anni a veterani fino a 65. La societą algherese ha ottenuto 9 medaglie d´ oro, 6 argenti e svariate medaglie di bronzo



ALGHERO - Si č svolto a Sassari il Gran Prix di karate, gara aperta a tutte le societą di karate e che ha visto grandi numeri di partecipanti. Anche la Why Company Martial Gym Alghero vi ha partecipato e ha raggiunto un risultato eccellente. Gara di forme e di combattimenti, da bambini di 6 anni a veterani fino a 65. La societą algherese ha ottenuto 9 medaglie d' oro, 6 argenti e svariate medaglie di bronzo. Aldilą dei risultati, č stato lo spirito combattivo, l autocontrollo e la tecnica dimostrato da tutti i ragazzi la grande soddisfazione dello staff che ha accompagnato e seguito gli atleti in questa gara .



Nella foto: gli istruttori della Martial Gym, il M°6 Dan Gobbino Maurizio, il M° 5 Dan Pirisi Franco, l' istruttore 3° Dan Ara Angelino