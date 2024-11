S.A. 14:23 Futsal battuta in casa dal Genova 4 – 5 il finale della gara giocata sabato sul campo del palazzetto dello sport di Usini. Proteste per un gol non concesso all´ultimo secondo



ALGHERO - Sconfitta casalinga per la Futsal Fc Alghero contro il Giardino Marassi Genova, con una scia polemica per un gol non concesso all'ultimo secondo. 4 – 5 il finale della gara giocata sabato sul campo del palazzetto dello sport di Usini. Un match delicato vista la posizione in classifica delle due squadre. I giallorossi si sono presentati con una formazione rimaneggiata a causa di infortuni e squalifiche. Poi ci si è messa anche la sfortuna con il capitano Gianluca Idili che, nei minuti iniziali, nel tentativo di proteggere la propria porta, ha colpito, involontariamente, il pallone con il braccio decretando non solo l calcio di rigore per gli ospiti, ma anche il cartellino rosso. Rigore e gol per i genovesi che, su un migliore inizio di partita, non potevano sperare.



La squadra di mister Lombardo ha reagito immediatamente riuscendo persino a ribaltare il risultato con le reti di El Aafi e del giovane Capovani. Sul finale del primo tempo, però, i liguri hanno trovato il pari con un forte tiro dalla distanza. La ripresa è stata sulla stella linea della prima frazione, tante occasioni in ambo le parti con tante ripartenze non sfruttate a dovere. Le reti di Russu e Moreira hanno poi portato i giallorossi, negli ultimi minuti di gioco, sul 4-4. A 40 secondi dalla fine, gli algheresi hanno avuto l'opportunità di passare in vantaggio e, magari, festeggiare la prima vittoria stagionale, ma Alessio Becca si è fatto parare il calcio di rigore.



A pochi secondi dal fischio finale, i liguri hanno sfruttato un errato disimpegno della difesa di casa e hanno siglato il gol del 4 – 5. Finale incandescente con il quintetto di mister Lombardo in avanti alla ricerca del pareggio che, di fatto, arriva all'ultimo secondo, ma l'arbitro annulla perché, a detta del cronometrista il pallone è entrato dopo lo squillo finale della sirena. Sul fronte Under 19, sconfitta casalinga contro il forte Monastir. 1 – 6 il finale di una partita comunque interessante, dove i ragazzi di mister Neri hanno tenuto bene il confronto, a parte delle disattenzioni, contro i più quotati avversari.