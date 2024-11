S.A. 21:17 Patrimonio carsico e speleologico: fondi per i comuni Il contributo massimo concedibile sarà pari a 60.000 euro, cui si somma l’eventuale quota di cofinanziamento da parte del proponente. La proposta dovrà pervenire entro il 16 dicembre 2024



CAGLIARI - Pubblicato l'avviso per la concessione di contributi ai comuni per iniziative di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del patrimonio carsico e speleologico. Possono presentare proposta i comuni, in forma singola o associata, sul cui territorio insistano siti di interesse carsico e/o speleologico iscritti nel Catasto Speleologico regionale. Il comune interessato, in forma singola o associata, potrà presentare un singolo progetto. Il contributo massimo concedibile sarà pari a 60.000 euro, cui si somma l’eventuale quota di cofinanziamento da parte del proponente. La proposta dovrà pervenire entro il 16 dicembre 2024.