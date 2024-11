S.A. 10:03 Cgil e Uil in piazza a Cagliari contro il governo A Cagliari l´appuntamento è alle 9 in piazza Garibaldi: da lì partirà il corteo verso via Garibaldi, via Manno, Largo Carlo Felice e via Crispi fino al palco allestito in piazza del Carmine



CAGLIARI - Sciopero generale anche in Sardegna venerdì 29 novembre contro la manovra di bilancio del governo Meloni. A Cagliari l'appuntamento è alle 9 in piazza Garibaldi: da lì partirà il corteo verso via Garibaldi, via Manno, Largo Carlo Felice e via Crispi fino al palco allestito in piazza del Carmine.

Parleranno lavoratori e delegati, concluderà la mattinata il segretario nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo. «La finanziaria - ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale della Cgil sarda, Fausto Durante - non offre risorse ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle donne e non interviene sul taglio delle tasse, che premia grandi ricchezze, rendita finanziaria ed evasori fiscali».



In conferenza stampa i numeri di una Sardegna che non sta bene: tasso di occupazione di oltre 5 punti inferiore alla media nazionale, i salari sono più bassi rispetto al resto d'Italia (477,6 euro la retribuzione media settimanale contro 562,6). Sul fronte sanitario non va meglio: da 7 anni - anche questa è una delle motivazioni della protesta - Sardegna al primo posto in Italia per percentuale di famiglie che rinunciano alle cure: 13,7% nel 2023, +1.4 rispetto all'anno precedente (media nazionale 7,6%). E poi oltre il 20% dei pensionati in Sardegna percepisce un assegno sotto i 500 euro, il 33% tra i 500 e 750 euro.