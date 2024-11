S.A. 8:40 In Ricordo di Marta: dolci e regali di Natale I giorni 7 e 8 Dicembre in Largo San Francesco la vendita di panettoni e pandori a favore dell´associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Nell´occasione ci sarà la possibilità di fare delle donazioni per l´acquisto di regali natalizi. Rivendita anche a Putifigari



ALGHERO - Ritornano anche questo Natale le iniziative benefiche promosse dall'associazione "In Ricordo di Marta", la bambina algherese scomparsa nel 2022 a causa di un neuroblastoma.

I giorni 7 e 8 Dicembre in Largo San Francesco il papà e la mamma di Marta, insieme ai volontari, organizzeranno una vendita di panettoni e pandori a favore dell'associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Nell'occasione ci sarà la possibilità di fare delle donazioni per l'acquisto di regali natalizi a favore dei bimbi del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Microcitemico di Cagliari. Sempre in Ricordo di Marta anche a Putifigari verrà organizzata nelle stesse giornate la vendita dei panettoni. I genitori colgono l'occasione per ringraziare tutti coloro che puntualmente ogni anno partecipano attivamente alle iniziative dell'associazione "In Ricordo di Marta".