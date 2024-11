S.A. 12:53 Imprese sarde verso il Giappone L´Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, sta organizzando un percorso formativo specialistico per supportare le imprese locali che intendono intraprendere iniziative di sviluppo commerciale sul mercato del Giappone, anche in vista dell’Esposizione Universale Expo Osaka 2025



SASSARI - Nell’ambito delle azioni informative, di formazione e accompagnamento attivate dal Sistema camerale nazionale, Promocamera, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, sta organizzando un percorso formativo specialistico per supportare le imprese locali che intendono intraprendere iniziative di sviluppo commerciale sul mercato del Giappone, anche in vista dell’Esposizione Universale Expo Osaka 2025. Il progetto nazionale “Road to Osaka 2025”, realizzato in collaborazione con Unioncamere e NIBI, la Business School di Promos, è stato ideato approfondire la conoscenza sul mercato giapponese, attualmente terza economia al mondo e un partner commerciale chiave per il Made in Italy, che nel 2025 ospiterà l’Esposizione Universale Expo ad Osaka.



Il mercato nipponico richiede una conoscenza approfondita delle dinamiche BtoB per approcciare consapevolmente ed efficacemente la complessa rete di operatori economici che lo caratterizzano; per queste ragioni saranno organizzati tre incontri (12 dicembre 2024, 16 e 23 gennaio 2025) finalizzati a preparare le imprese ad affrontare le sfide del panorama commerciale giapponese. Attraverso l'analisi di casi di studio reali e momenti di confronto diretto con operatori locali, il percorso mira a fornire ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici con l'obiettivo di sviluppare competenze chiave che consentono di comprendere a fondo le relazioni commerciali in Giappone, fondamentali per implementare modelli strategici adatti all'ingresso nel mercato e costruire solide relazioni commerciali. Questo percorso, anche in vista dell'Esposizione Universale Expo Osaka 2025, potrà consentire alle imprese di comprendere come interagire con operatori locali e promuovere i loro prodotti in un contesto altamente competitivo.



«Lo scopo del nostro Sistema camerale, e di Promocamera in particolare, - dichiara il presidente, Francesco Carboni - e quello di facilitare le imprese nello sviluppo della propria attività commerciale e favorire l’aumento della competitività sui mercati nazionali ed esteri. Con questa importante iniziativa formativa Promocamera vuole essere al fianco delle aziende del nord Sardegna interessate ad approfondire la conoscenza del mercato commerciale del Giappone, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per partecipare da protagoniste con le proprie eccellenze produttive alla grande vetrina mondiale rappresentata dall’Esposizione Universale Expo 2025 che si terrà proprio in Giappone, ad Osaka. Attraverso il quotidiano impegno della Struttura tecnica, intendiamo supportare le nostre imprese con ancora maggior vigore nel diversificare i mercati di sbocco, guardando all’evoluzione della geografia del commercio internazionale, e promuovendo al meglio le produzioni di qualità. Il nostro lavoro di squadra portato avanti insieme alla Camera di Commercio di Sassari, ha come obiettivo prioritario quello di sostenere e rafforzare una strategia congiunta di promozione all’estero delle nostre eccellenze produttive, di valore e qualità assoluta, che hanno tutte le carte in regola per affermarsi e conquistare i mercati internazionali».