Ad Alghero nuovo ufficio politiche linguistiche

ALGHERO - A disposizione delle Associazioni, punto di riferimento per le attività e di attuazione delle misure nel campo della promozione e tutela del catalano di Alghero, raccordo tra la pianificazione linguistica dell’Amministrazione del sindaco Cacciotto e l’attuazione dei progetti mirati all’uso della lingua. E inoltre, congiunzione con la Regione Sardegna per l’accesso alle opportunità derivate dall’accesso ai sostegni a progetti e iniziative nelle scuole. Sono questi gli obbiettivi per i quali il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’assessore con delega alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro hanno voluto ricostruire l’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune di Alghero.



«Un altro importante traguardo – spiega Raimondo Cacciotto - dopo il ripristino dell’Ufficio Sport, che rappresenta un punto di partenza significativo verso l’avvicinamento dell’Amministrazione ai cittadini e alle Associazioni per lavorare insieme al rilancio delle attività per favorire la promozione, diffusione e valorizzazione dell’algherese e per la cura dei rapporti con le Istituzioni catalane». L’Ufficio viene attivato con l’individuazione di una professionalità operante nello Staff del Sindaco e della Giunta che svolgerà le attività delle Politiche Linguistiche con una suddivisione dei compiti. «Questo primo risultato conferma l’impegno della Amministrazione nell’ attuare il programma di promozione e diffusione della nostra lingua, e rappresenta un segnale forte verso l’attuazione di tutte le azioni dedicate al raggiungimento di questo obbiettivo» aggiunge l’assessore Francesco Marinaro.