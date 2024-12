S.A. 15:58 Tris di sconfitte per il Sassari Latte Dolce Sassari Calcio Latte Dolce perde anche a Cassino per 2-1 rimanendo così fermo a 17 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancocelesti sfideranno in casa il Trastevere



SASSARI - Terza sconfitta consecutiva per il Sassari Calcio Latte Dolce, che a Cassino lotta fino all’ultimo secondo, ma perde 2-1 rimanendo così fermo a 17 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancocelesti sfideranno in casa il Trastevere, sconfitto 1-2 dalla Gelbison. Partono meglio i padroni di casa che dopo 5’ si portano in vantaggio con Cocorocchio: il capitano dei ciociari recupera palla all’altezza del cerchio di centrocampo e dopo una lunga azione personale supera Marano per l’1-0. I sassaresi di mister Setti non riescono a entrare in partita e al 15’ il Cassino raddoppia: la palla arriva sui piedi di Herrera che con un tiro al volo realizza la rete del 2-0. Il Sassari Calcio Latte Dolce dopo il raddoppio cassinate si fa vedere in avanti con Corcione, prima con un calcio di punizione, poi con un pallonetto dopo un errore di Stellato. Al 35’ arriva un’altra occasione per i biancocelesti: tiro dalla distanza di Tesio dal limite dell’area che si stampa sul palo a Stellato battuto. Nel finale nessuna azione da registrare e la prima frazione termina con il Cassino avanti 2-0. Da segnalare al 40’ l’uscita di Odianose per infortunio sostituito da Ruggiu.



Al rientro dagli spogliatoi partono meglio gli ospiti che vanno vicini al gol prima con Sorgente che impegna severamente Stellato, poi con Orlando con un tiro che colpisce il secondo palo di giornata. Al quarto d’ora i sassaresi trovano la rete dell’1-2: cross del neoentrato Castro, che trova Sorgente e l’attaccante campano realizza la terza rete con la maglia biancoceleste. Il Sassari Calcio Latte Dolce si riversa in avanti alla ricerca della parità, ma è il Cassino ad andare vicino al gol con Mele e Cocorocchio, che nella medesima azione colpiscono rispettivamente il palo e la traversa. I ragazzi di mister Setti ci provano fino all’ultimo minuto, ma i ciociari difendono il vantaggio e vincono 2-1.



CASSINO - SASSARI LATTE DOLCE 2-1

Cassino: Stellato, Cocorocchio, Lazazzera, Filippini; Raucci, Mele (47’ st Croce), Herrera, Maciariello; Valente (26’ st Carnevale), Bianchi (12’ st Onesto), Abreu. A disposizione: Lovecchio, Carcione, Capuano, Caiazzo, Paglia, Rossi. Allenatore: I. Carcione

Sassari Calcio Latte Dolce: Marano; Barracca (43’ st Del Giudice), Piredda, Pinna, Mudadu; Tesio, Orlando, Corcione (12’ st Castro); Sorgente, Odianose (38’ Ruggiu), Grassi (33’ st Pulina). A disposizione: Panai, Sanna, Pilo. Allenatore: G. Setti

Marcatori: 5’ Cocorocchio (C), 15’ Herrera (C), 61’ Sorgente (SLD)

Ammonizioni: Piredda (SLD), Tesio (SLD), Onesto (C), Abreu (C), Setti (all. SLD)