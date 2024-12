S.A. 17:22 Ittiri: progetto per riqualificare il Mercato Civico Due giornate di workshop il 9 e il 10 dicembre per condividere con la cittadinanza le scelte strategiche legate alla riqualificazione dello storico edificio mercatale



ITTIRI - Interviste in profondità ad operatori economici, cittadini e rappresentanti di associazioni, un sondaggio online e tre incontri per condividere le scelte sulla futura riqualificazione del Mercato Civico di Ittiri. Sono queste le principali attività previste dal dal progetto Mercato Rinnovato voluto dal Comune di Ittiri per condividere con i propri cittadini le valutazioni strategiche per la riqualificazione dello storico edificio mercatale che si affaccia sulla piazza di via XXV Luglio.

Tale edificio, oggi sottoutilizzato e che ormai ha perso la sua funzione principale a causa dell’esiguo numero di operatori, è uno dei luoghi simbolo del Comune ed è sempre vivo nel cuore e nella memoria degli Ittirese, ma necessita di interventi strutturali e di riqualificazione, L’idea è quella di realizzare una struttura articolata, capace di rivolgersi a pubblici differenziati e di costituire un volano per migliorare l’attrattività del centro storico di Ittiri. Particolare attenzione viene posta nel coinvolgimento dei giovani per riuscire a definire se nel nuovo edificio mercatale possano essere immaginati spazi che vadano incontro ai bisogni e alle aspettative di questa fascia di età.



I dati raccolti con le interviste qualitative ad operatori economici, cittadini e rappresentanti di associazioni – che hanno delineato un quadro di opportunità, bisogni e aspettative della comunità Ittirese – integrati con quelli quantitativi raccolti attraverso un sondaggio online che si rivolge ai cittadini di Ittiri ma anche a quelli dei comuni limitrofi – chiunque voglia compilarlo può raggiungere il sondaggio a questo indirizzo urly.it/312amt - permetterà di delineare un quadro di opportunità, criticità, tracce e temi che saranno raccolte in un report. Tale report diverrà la base di partenza per due workshop aperti a tutti i cittadini che si terranno pressi la Sala dell’Ex Pretura in via Sassari 52 a Ittiri. Il primo workshop si terrà il giorno lunedì 9 dicembre alle ore 18:00, e sarà dedicato a presentare l'iniziativa e a evidenziare bisogni e aspettative da tenere in considerazione per la riqualificazione del Mercato.



Il secondo che si terrà il giorno successivo martedì 10 dicembre sempre alle ore 18:00, sarà dedicato ad entrare ancor più nello specifico di alcune ipotesi di riqualificazione, valutandone tutte le implicazioni, e ad avviare una prima attività di co-design degli spazi. «La riqualificazione del Mercato Civico rappresenta un passo fondamentale per il rilancio dell'intera area urbana e per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini di Ittiri - ha affermato il sindaco Antonio Sau, che poi ha proseguito - crediamo che con il coinvolgimento diretto della comunità, si possa dare vita a uno spazio che non solo rispetti la tradizione e la storia del nostro paese, ma che sia anche in grado di rispondere alle sfide future e alle esigenze di innovazione».