Al Quarter omaggio ad Enrico Berlinguer

ALGHERO - A quarant’anni dalla sua prematura morte, la Società Umanitaria di Alghero organizza un evento per ricordare Enrico Berlinguer, venerdì 6 dicembre nella Sala Conferenze del complesso Lo Quarter. La serata si apre alle 18.30 con Enrico e noi. Una questione morale, intervento a cura di Elias Vacca, e prosegue alle 19.00 con la proiezione di Prima della fine.



Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il film documentario di Samuele Rossi che restituisce quei giorni di sospensione, di dolore, speranza e amore collettivo, offrendo una prospettiva inedita sugli ultimi momenti di vita del segretario del PCI, e insieme il ritratto di un popolo che lo ha amato e di un paese che da quel momento non sarebbe stato più lo stesso.



Il regista sarà presente in sala per dialogare con il pubblico. Presentato in Concorso al Biografilm Festival 2024, il film è realizzato interamente con materiale d’archivio, per lo più inedito, proveniente dall’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), dall’Associazione Enrico Berlinguer, dalla Fondazione Gramsci Onlus, dalla Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, dalla Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci Onlus, da Radio Popolare, dall’ISEC (Istituto per la storia dell’età contemporanea) e dalla Società Umanitaria Cineteca Sarda.