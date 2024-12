S.A. 21:02 Pnrr: tre selezioni per progetti Green Via a tre selezioni pubbliche, per esami per l’assunzione, a valere su fondi del PNRR di tre unità a tempo pieno e determinato per la realizzazione dei progetti nell’ambito del PNRR



SASSARI - L'Unione dei Comuni del Coros ha indetto tre selezioni pubbliche, per esami (colloquio) per l’assunzione, a valere su fondi del PNRR di tre unità a tempo pieno e determinato per la realizzazione dei progetti nell’ambito del PNRR Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 1.1 Linea A “Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. raee comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici”. Il reclutamento di figure professionali idonee, ai sensi dell’articolo 1, comma 7-ter, D.L. 80/2021, per i professionisti assunti a tempo determinato non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina la cancellazione d’ufficio.



I profili richiesti sono: 1 Funzionario Amministrativo Contabile per la durata di 16 mesi, 1 Funzionario Esperto Informatica per la durata di 12 mesi e 1 Funzionario Tecnico per 16 mesi. I candidati possono presentare l’istanza di partecipazione alla selezione esclusivamente utilizzando la Piattaforma Unica di Reclutamento. Il Presidente Cristian Budroni: «Rafforziamo le competenze dell’Unione dei Comuni per offrire sempre più servizi in favore dei cittadini. Il personale individuato sarà di supporto agli uffici dell’Unione per l’esatta esecuzione e messa in funzione delle nuove tecnologie per l’ efficientamento e la re-ingegnerizzazione della raccolta differenziata».