S.A. 15:00 Ritornano i Cin Cin al Centro storico di Alghero Nel mese di dicembre la Cantina Santa Maria La Palma, il Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico e l’Istituto Alberghiero di Alghero uniscono le forze per valorizzare il commercio locale e promuovere la bellezza del centro storico. Primo appuntamento il 5 dicembre



ALGHERO - Celebrare l’atmosfera del Natale con brindisi per premiare gli acquisti nei negozi del centro di Alghero: questo è il cuore dell’iniziativa Cin Cin al Centro - Akènta Lovers, nata per sostenere l’economia cittadina e animare le strade del cuore della città. L’evento è organizzato dal CCN Al Centro Storico, Cantina Santa Maria La Palma e Istituto Alberghiero IPIA Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Regione Sardegna. L’appuntamento, arrivato alla quarta edizione, è pensato per celebrare lo shopping natalizio per le vie del centro della città, in un’atmosfera speciale resa più frizzante grazie ai brindisi con Akènta e le bollicine della Cantina Santa Maria La Palma. Tutti possono partecipare: le persone che effettueranno acquisti nei negozi aderenti al CCN Al Centro Storico a partire da lunedì 2 dicembre riceveranno in regalo un ticket omaggio per un brindisi e un buono del 10% di sconto valido fino al 30 gennaio 2025 presso le enoteche della Cantina Santa Maria La Palma.



Il brindisi si terrà nelle giornate del Cin Cin Al Centro: giovedì 5, 12 e 19 dicembre, creando tre giornate di festa: un modo per ravvivare il centro e premiare chi sceglie le attività locali per i regali di Natale, dando vita a dei momenti di gioia per condividere l’atmosfera delle feste. I calici saranno serviti con entusiasmo e professionalità dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, coinvolti attivamente in questa iniziativa: per loro l’appuntamento è una preziosa occasione di formazione.

«Siamo orgogliosi di presentare la quarta edizione di Cin Cin Al Centro, un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso», dichiarano gli organizzatori.



«Quest’anno, più che mai, vogliamo promuovere il valore degli acquisti locali e la magia del cuore della nostra città. Il centro storico di Alghero è un luogo unico, un grande centro commerciale a cielo aperto, ricco di boutique, negozi e attività di ogni genere. Invitiamo tutti a scegliere i propri regali di Natale nelle imprese locali: in questa maniera si sostiene l’economia della città e si rendono le festività ancora più speciali. Le tre giornate di festa che abbiamo organizzato sono il nostro modo di dire grazie a chi sceglie il cuore di Alghero per i propri acquisti: tra brindisi, sorrisi e incontri per le vie del centro, vogliamo celebrare insieme la bellezza dello shopping natalizio». Cin Cin Al Centro si terrà nei giorni di giovedì 5, 12 e 19 dicembre, a partire dalle ore 18.00, animando le strade del centro storico con un clima festoso.