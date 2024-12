Cor 9:33 Balata guida la Consulta linguistica Si rinnova e volta pagina la Consulta Civica per le Politiche linguistiche del catalano di Alghero con una nuova guida e il rilancio del programma di attività



ALGHERO - Giovedì scorso si è tenuta a Porta Terra l’Assemblea con all’ordine del giorno la nomina del Presidente e del nuovo direttivo, alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto e degli Assessori Francesco Marinaro e Raffaella Sanna. Il nuovo Presidente è Gavino Balata (Colla Castellera Los Mataresos ), che verrà affiancato dal Vice Presidente Guido Sari (Associació per la Salvaguarda del Patrimoni historico-cultural de l’Alguer), dalla Segretaria Enza Castellaccio (Edicions de l'Alguer), e dai membri del direttivo Mauro Mulas (Plataforma per la Llengua) e Salvatore Serra (Associació T.e.s.a.).



Un nuovo corso che intende riprendere e rilanciare le attività con un necessario ricambio e con nuovi impulsi, apportati da risorse provenienti dalle nuove realtà dell’associazionismo entrate di recente a far parte dell’Assemblea. Il neo Presidente Gavino Balata ha voluto ringraziare il suo predecessore Stefano Campus e il direttivo uscente per il lavoro svolto.



Il cambio alla guida della Consulta, nata nel 2018 e con alle spalle tre precedenti mandati guidati da Irene Coghene (2018-2020) Giovanni Chessa ( 2020-2022) e Stefano Campus (2022-2024) guarda ora con rinnovato impegno al rilancio delle attività, ad iniziare dall’attuazione delle iniziative proposte all’Amministrazione e a nuove progettualità che devono passare prioritariamente dalla ripresa della promozione dell’uso della lingua nelle scuole.