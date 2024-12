Cor 11:35 Bosa: ristrutturazione del Teatro civico La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto di fattibilità del secondo lotto delle opere di ristrutturazione del Teatro Civico, già sbloccate nei giorni scorsi dall’esecutivo con il via libera a una variante dei lavori



BOSA - La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto di fattibilità del secondo lotto delle opere di ristrutturazione del Teatro Civico, già sbloccate nei giorni scorsi dall’esecutivo con il via libera a una variante dei lavori. Il progetto del secondo lotto delle opere è finanziato con 180.000 euro assegnati al Comune di Bosa con un finanziamento regionale ottenuto grazie a un emendamento presentato in Regione dal sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale.



Il secondo intervento prevede il rifacimento e isolamento delle coperture del Teatro Civico, ed è complementare al primo lotto di lavori. Le opere del secondo lotto potranno essere eseguite senza influire sulle attività del teatro, che saranno definite dalla Commissione di pubblico spettacolo una vota terminati i lavori del primo lotto.



«L’Amministrazione continua con un modus operandi che mira a completare gli interventi, terminando le incompiute e facendo sì che le manutenzioni ordinarie sui beni pubblici siano programmate e realizzate con regolarità così da garantire l’integrità e il funzionamento delle strutture», commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda.