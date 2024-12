Cor 10:23 L´Alghero calcio sa solo pareggiare Terzo pareggio consecutivo per l´Alghero che sale a quota 17 in classifica. In una partita fortemente condizionata dal maltempo, i giallorossi passano in svantaggio nella ripresa ma riescono ad agguantare gli ospiti nel recupero con Baraye



ALGHERO - In una domenica in cui il maltempo l’ha fatta da padrone da padrone, è finito con un pareggio al "Pino Cuccureddu" il match della 13esima giornata di Eccellenza tra Alghero e Ghilarza. Un pari (1-1) che sta stretto ai ragazzi di mister Giandon per quello che si è visto in campo, con ben due gol annullati (di cui il secondo molto dubbio) e una traversa. Partono forte i giallorossi che al 6' vanno in gol con Marco Carboni, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Qualche minuto dopo è sempre il numero 10 algherese il protagonista, ancora sfortunato, con una grande conclusione di sinistro dal limite dell'area di rigore, traversa e linea, ma la palla non entra.



Gli ospiti si chiudono e cercano di ripartire, ma vanno vicini al vantaggio al 42' con una conclusione ravvicinata di Guaita, su cui Piga si esalta, salvando il risultato. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di mister Giandon, come nel primo tempo, cercano di trovare il gol del vantaggio, sfiorandolo in più occasioni con Baraye. Ma all'85' minuto arriva la beffa: Kamana perde una brutta palla al limite dell'area. franando poi sull'attaccante avversario.



Calcio di rigore, che viene trasformato dal numero dieci avversario Orro. A questo punto, i giallorossi caricano a testa bassa alla ricerca del pareggio. Monti, entrato qualche secondo prima, ha la palla del pareggio, ma il portiere ospite Matzuzi compie un vero e proprio miracolo, salvandosi in calcio d'angolo. Pareggio solo rimandato di un minuto, quando al 91' il neo entrato Marras scende sulla fascia e mette in mezzo per Baraye, che è bravissimo a stoppare e girarsi; palla all'angolino basso e pareggio meritatissimo per i giallorossi. Terzo pareggio consecutivo per l'Alghero che sale a quota 17 in classifica. Si torna in campo sabato, quando è in programma la trasferta sul campo del San Teodoro Porto Rotondo.



ALGHERO – GHILARZA 1-1

ALGHERO: Piga, Pireddu, Sini (42' st Marras), Kamana, Manunta, Mereu, Scanu (35' st Brboric), Spanu, Baraye, M. Carboni (40' st Monti), Scognamillo. In panchina: Gobbi, F. Sanna, Fois, M. Sanna, Delizon. Allenatore: Gian Marco Giandon

GHILARZA: Matzuzi, Ibba (50’ st R. Oppo), Melis, Floris, Chergia, Rubattu (30’ st Erbi), Maugeri, S. Oppo, Chappino, Orro, Gaita. In panchina: Miscali, Manca, Cossu, Vorticoso, Defrassu. Allenatore: Antonello Floris

ARBITRO: Gabriele Mulas di Oristano

RETI: 30' st Orro (R), 46' st Baraye (Alghero)

NOTE: espulso P. Carboni P., dalla panchina; ammoniti Kamana e Manunta per l’Alghero; Chappino per il Ghilarza.