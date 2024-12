Cor 13:05 Rugby Alghero C: dominio a Maria Pia La squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero ha affrontato un match sotto forte vento e pioggia, dimostrando carattere e superiorità tecnica



ALGHERO - Domenica all’insegna del maltempo a Maria Pia, dove la squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero ha affrontato un match sotto forte vento e pioggia, dimostrando carattere e superiorità tecnica. Il primo tempo, giocato con il vento a favore, ha visto i padroni di casa imporsi grazie a una mischia solida e a una difesa dei trequarti impeccabile. La prima frazione si è aperta con un calcio piazzato di Bogliani che ha portato il punteggio sul 6-0.



A seguire, una meta di forza di Ilie, trasformata, ha aumentato il vantaggio. La pressione continua ha fruttato un ulteriore calcio piazzato e due mete, una di Canessa e una seconda ancora di Ilie, entrambe trasformate. Il primo tempo si è chiuso con un netto 30-0, grazie alla precisione assoluta nei calci. Nel secondo tempo, affrontato contro vento e con condizioni meteo sempre più difficili, l’Amatori ha dimostrato grande resistenza.



Nonostante tutti i cambi effettuati e l’inferiorità numerica per un cartellino giallo, la squadra ha mantenuto la propria linea inviolata, giocando metro su metro e tenendo gli avversari lontani dalla meta. Una menzione speciale va a Cadoni, nominato Man of the Match, che si è distinto come ball carrier instancabile e placcatore di grande presenza. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima, quando la squadra affronterà la partita di ritorno a Cagliari, con l’obiettivo di confermare il dominio mostrato in questa prestazione.