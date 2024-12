Cor 12:25 «Aerei, gestione pessima dalla Regione» Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero e coordinatore regionale della Lega: Non era facile peggiorare il regime della continuità territoriale aerea, imbrigliata nelle rigide regole europee



ALGHERO - «L’annuncio dell’Assessore dei Trasporti Barbara Manca di un auspicato incremento di voli in regime di continuità con l'adeguamento degli orari del volo Alghero-Milano è niente più che il ripristino della situazione preesistente al nuovo bando gestito dalla Giunta Todde, che ha avuto il demerito di peggiorare il servizio, in tutti i tre gli scali della Sardegna». Così Michele Pais, consigliere comunale di Alghero e coordinatore regionale della Lega.



«I toni trionfalistici sono pertanto fuori luogo, posto che ad oggi si tratta di una mera richiesta della Regione alle Compagnie aeree di ripristinare voli e orari come nel passato, che oggi sono solo un ricordo e, al massimo, una speranza. Non era facile peggiorare il regime della continuità territoriale aerea, imbrigliata nelle rigide regole europee, che negli anni la Sardegna, anche grazie al sostegno del Ministro dei Trasporti, ha cercato di superare e che la giunta Todde è riuscita a ripristinare nelle sue maglie più rigide e non idonee a soddisfare le esigenze di mobilità dei sardi» continua Pais. «Ci sono da spendere 30 milioni stanziati dalla precedente maggioranza di centrodestra per sostenere gli scali e il trasporto sardi, in particolar modo quello più fragile di Alghero, e da un anno ancora attendono di essere spesi. Il risultato è che l'aeroporto catalano d'inverno è pressoché privo di voli, nazionali ed internazionali, con ricadute negative sull'economia del nord-ovest e la messa in pericolo del livelli occupazionali dello scalo. La lenta -e forse voluta- trasformazione dell'aeroporto di Alghero in scalo stagionale, è una catastrofe, non solo per il nord-ovest ma per l'intera Sardegna».



«La speranza, l'unica oggi ad esserci rimasta, è che la Presidente Todde insieme all'Assessore dei Trasporti, cerchino collaborazione col Ministero ad oggi mai attivata, mettendo da parte approcci ideologici, dannosi per la nostra Terra. Su trasporti, energia e infrastrutture si gioca lo sviluppo della Sardegna, su cui però è evidente confusione totale e assenza di strategia». «Per il momento, per quanto riguarda l'Aeroporto di Alghero, registriamo purtroppo -al netto del periodo covid- il record negativo di voli invernali degli ultimi anni. Una situazione che, se non è ripresa immediatamente, con la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati del territorio, a partire dalla Città metropolitana di Sassari, al settore imprenditoriale e produttivo, sarà di difficile recupero, con effetti sociali ed economici pesantissimi» conclude Pais.