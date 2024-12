Cor 20:23 Sassari: fino al 15 dicembre laboratori del gusto Fino al 15 dicembre alla scoperta dei segreti per preparare i dolci e la pasta fresca della tradizione, della degustazione delle birre e dei vini, e delle manifatture artigianali e di riciclo degli abiti



SASSARI - Da domani, giovedì 12 dicembre, ospiti dell’Hub delle Associazioni dell’Emporio della Solidarietà (Piazza Mazzotti 9), i laboratori del gusto dedicati alla lavorazione della pasta fresca e dei dolci tipici della tradizione sarda sotto la guida della maestra Gianfranca Dettori, riservati ad appassionati a partire dai 18 anni. Si apre alle 17 con “Impariamo a fare le formaggelle e le riccotelle”. Venerdì 13 dicembre stesso posto e stesso orario, i protagonisti saranno “i culurgiones”, un appuntamento per scoprire le tecniche di preparazione di un piatto della tradizione unico nel suo genere, dalla pasta al ripieno alla piegatura. Sabato 14 dicembre, alle 17:00, sempre all’ Hub delle Associazioni dell’Emporio della Solidarietà, daremo sfogo alla fantasia “Imparando a decorare i coriccheddos” un’arte carica di simbologia e significati antichi.



Giovedì 12 dicembre, spazio anche ai più piccoli: dalle 17:00 alle 19:00, al Quod design (via Mercato 1b), il laboratorio “Pianta la carta”, per imparare a riciclare la carta e darle nuova vita, acquisendo così anche le buone pratiche della sostenibilità ambientale. L’iniziativa sarà guidata dall’artigiana Manuela Pisanu ed è riservata a bambini dai tre anni in su accompagnati. Venerdì 13 dicembre, alle 19:00, al Ticcu Social Club (Vicolo del Campanile, 8), “Le Birre invernali”, sotto la guida di Giuseppe Chighini, docente e giudice di concorsi nazionali e internazionali, riservato a partecipanti a partire dai 18 anni. Tre birre da bere con calma e relax per un viaggio tra stili di ispirazione europea, in abbinamento ai dolci delle feste e alla frutta secca: Scheyern "Poculator" 50cl Germania, in abbinamento con il cioccolato; Gouden carolus "cuvée van de keizer blonde" 75cl (belgian strong ale), Belgio, in abbinamento con i datteri; Puhaste "dekadents" 33cl (imperial stout, Estonia, in abbinamento con panforte.



Venerdì 13 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00, al Quod Design (via Mercato 1b - Sassari) “Crea la tua candela di Natale”, condotto da Manuela Pisanu, per imparare a creare una deliziosa candela di Natale, scoprendo il mondo delle candele naturali con l’utilizzo della cera di soia, contenitori di vetro riciclati e decorazioni naturali. Sabato 14 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00, al Quod Design, “Sali profumati e unguenti con erbe sarde”, per apprendere le affascinanti tecniche della cosmesi naturale, il mondo dall’auto produzione e conoscere le proprietà e gli utilizzi delle piante officinali sarde, sotto la guida dell’artigiana Manuela Pisanu. Sabato 14 dicembre alle 18:45, al Ticcu Social Club, “Una passeggiata nel mondo delle bollicine”, condotto da Piero Careddu, riservato a partecipanti a partire dai 18 anni di età.



Si esploreranno i quattro metodi classico-artigianali di altrettanti terroirs a confronto: Franciacorta Pas Dosé Coop. Agricola Clarabella - Iseo (BS); Oltrepò Pavese Brut Pietro Torti - Montecalvo (PV); Olianas Brut Rosé Az. Agr. Olianas - Gergei (CA); Champagne Extra Brut L'Interpréte Lacroix-Triaulaire - Merrey-sur-Arce (Aube). Domenica 15 dicembre si chiude con “Sartoria, upcycling e Re-fashion”, alle 17:00, al Quod Design, per partecipanti a partire dai 17 anni, con l’artigiana Giusy Mura, per scoprire la tecnica dell’upciclyng attraverso il riciclo e la rimodulazione di capi d’abbigliamento in disuso da rinnovare. Un laboratorio dedicato alla moda etica e sostenibile per contrastare il fast fashion e tutelare l’ambiente a sostegno del riuso e del riciclo creativo.