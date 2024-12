Cor 12:11 Poerte aperte al Liceo Artistico "Figari" Open day in programma per sabato 14 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18 nella sede centrale dell’istituto, in Piazza d’Armi a Sassari. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa



SASSARI - Il Liceo Artistico "Figari" di Sassari apre le proprie porte ai nuovi studenti e a tutti i visitatori in occasione dell’open day in programma per sabato 14 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nella sede centrale dell’istituto, in Piazza d’Armi. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa e le attività della scuola. Professori e studenti presenteranno i percorsi formativi del primo biennio e dei diversi indirizzi di studio del triennio: Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design dei Metalli, Grafica e Audiovisivo e Multimediale.



I partecipanti avranno l’opportunità di visitare i laboratori artistici, la nuova aula multiverso e gli spazi didattici rinnovati, oltre a conoscere i tanti progetti didattici promossi dall’istituto e le attività di potenziamento della lingua inglese. Saranno inoltre a disposizione i docenti dell’area Inclusione per fornire informazioni sui percorsi dedicati agli studenti con bisogni educativi speciali.



Durante l’open day si potrà visitare, nella galleria al primo piano, la mostra intitolata "Era una notte buia e tempestosa", che riunisce le opere di 22 artisti tra docenti e tecnici di laboratorio

dell’istituto. Gli artisti coinvolti sono Carlo Catta, Loredana Manunta, Francesca Anedda, Barbara Sanna, Claudio Cupiraggi, Luigi Fraddi, Fabio Gutierrez, Carmelo Iaria, Pierina Lunesu, Marcello

Manunza, Claudio Vendramin, David Meloni, Gavino Piredda, Paola Tuseddu, Paola Puccini, Sabrina Marrosu, Giuseppe Uzzanu, Mavi Zazzu, Paola Villa, Stefania Spanu, Rita Lecis e Marcella Mazza. La mostra - che verrà inaugurata sabato 14 dicembre alle ore 11 - è pensata come un’occasione di confronto tra i docenti che lavorano nei diversi ambiti e per dare forma alla creatività di chi contribuisce quotidianamente alla vita culturale della scuola.