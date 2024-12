Cor 20:43 Ad Alghero si ripete il Miracolo di Natale Giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, presso il piazzale della parrocchia di N.S. della Mercede, i tantissimi volontari e le associazioni che aderiscono all’iniziativa, che ha il sostegno della Caritas diocesana regionale e locale, accoglieranno tutti coloro che vorranno contribuire ad alleviare le difficoltà di tante famiglie



ALGHERO - Anche quest’anno Alghero sarà presente per la terza volta insieme a ventotto Comuni della Sardegna al “Miracolo di Natale”, la grande raccolta di beni di prima necessità per le famiglie bisognose, ideata dal conduttore televisivo Gennaro Longobardi. Giovedì 19 dicembre, dalle 9 alle 21, presso il piazzale della parrocchia di N.S. della Mercede, i tantissimi volontari e le associazioni che aderiscono all’iniziativa, che ha il sostegno della Caritas diocesana regionale e locale, accoglieranno tutti coloro che vorranno contribuire ad alleviare le difficoltà di tante famiglie.



Si possono donare beni alimentari, giochi e pannolini per bambini, panettoni, latte, pasta o pelati. Il direttore della Caritas di Alghero Franco Deiana e i suoi collaboratori coordineranno la raccolta dei beni che, dopo essere stati catalogati, verranno consegnati alle famiglie. Il responsabile e organizzatore Raniero Selva fa un appello ai cittadini affinché, seppur in un momento di grande crisi economica e sociale, gli algheresi sappiano dimostrare la loro generosità.



“Fare del bene fa bene”, così il vescovo Padre Mauro Maria Morfino fece un appello alla città. Alle 19 alla presenza delle autorità civili, militari e del vescovo, si terrà una performance del Gruppo Musicale Volo Libero con i bambini della parrocchia che canteranno le canzoni natalizie. La giornata è stata inserita negli eventi del Natale algherese.



Nella foto d'archivio: la presentazione della manifestazione