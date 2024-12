Cor 13:00 L´Alberghiero apre la scuola al territorio Open days dell’Istituto Roth-P.zza Sulis ad Alghero a partire da giovedì 12 dicembre 2024, martedì 14 e 28 gennaio 2025 dalle ore 16 alle 19



ALGHERO - L’Istituto IPIA Alghero, dell’Istituto Roth-P.zza Sulis, apre la scuola al territorio, agli studenti della Scuola Secondaria di I grado in fase di orientamento, alle loro famiglie e a tutti coloro che avranno piacere di visitare la scuola. Open days della scuola a partire da giovedì 12 dicembre 2024, martedì 14 e 28 gennaio 2025 dalle ore 16 alle 19.



Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado potranno anche effettuare le prove nei laboratori e sperimentare alcune attività didattiche fra i corsi di: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Tecnico per i Servizi Sociosanitari, Odontotecnico mercoledì 18 dicembre 2024, dalle ore 15:00 alle 17:00.

La Scuola vanta undici laboratori professionali dotati di tecnologie avanzate, talvolta uniche in Sardegna e tra le primissime a livello nazionale.



Tra i laboratori che si potranno visitare si ricordano quelli di Tecnologie Meccaniche Applicate, Elettrotecnica ed Elettronica, di Informatica, Fotografia, Stampa 3D e Immersivo con Realtà Virtuale e Aumentata. Il simulatore virtuale Fronius per la saldatura e la saldatrice multi processo Fronius, con maschera oscurante Bluetooth, tutte distribuite da Arroweld Italia, assieme alla stazione robotica Dobot - MG400 Training Station, alla stazione pneumatica controllo pezzi SMC, i visori 3D per la valorizzazione della didattica sono solo alcune delle attrezzature di cui dispone attualmente l’IPIA Alghero.