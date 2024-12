Cor 15:07 Orti Urbani: opportunità a Sassari Pubblicati i bandi e i moduli per l´assegnazione degli orti urbani, per tre anni con possibilità di rinnovo. Domande entro il 15 gennaio: Sono appezzamenti tra i 50 e i 60 metri quadri, a seconda dell’area ortiva prescelta, con un canone di un euro per metro quadro



SASSARI - Pubblicati i bandi e i moduli per l'assegnazione degli orti urbani, per tre anni con possibilità di rinnovo. Entro il 15 gennaio, residenti a Sassari, scuole, Università e associazioni con sede nel territorio comunale interessati a coltivare la terra in modo sostenibile e a favore della comunità potranno presentare candidatura per ottenere uno degli spazi disponibili, in via Cosseddu (Li Punti), via Paganini (Santa Maria di Pisa) via Saragat (Sassari 2). Si tratta di 28 orti destinati alle famiglie e 4 ad associazioni, scuole e Università.



Sono appezzamenti tra i 50 e i 60 metri quadri, a seconda dell’area ortiva prescelta, con un canone di un euro per metro quadro. Il progetto mira a promuovere un ambiente urbano più verde e vivibile, incoraggiando pratiche agricole ecologiche e favorendo l’inclusione sociale. I partecipanti potranno coltivare nell’orto frutta, verdura, piante aromatiche e fiori, favorendo così la produzione di cibi freschi e locali, migliorando la qualità dell'aria e aumentando la biodiversità urbana.



Il bando è aperto a tutte le persone fisiche, associazioni e istituti scolastici, con particolare attenzione a chi ha bisogno di un'opportunità per entrare in contatto con la natura, imparare tecniche agricole sostenibili o desidera contribuire alla creazione di un ambiente urbano più salutare. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Settore Ambiente e Verde pubblico all’indirizzo sostenibile@comune.sassari.it o telefonicamente al 079279650/23.