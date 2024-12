Cor 20:17 Olbia: Omaggio a Fellini in aeroporto Ultimo evento all´interno della mostra "La dolce vita tra Fellini e Catozzo": all´aeroporto di Olbia l´omaggio musicale del M.° Giandomenico Anellino a Fellini e alle colonne sonore



OLBIA - Lunedì 16 dicembre, presso l’Aeroporto Olbia-Costa Smeralda, si terrà un evento musicale per celebrare la mostra La dolce vita tra Fellini e Catozzo, ideata e organizzata dall'Associazione Il Leone e le Cornucopie. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 nell’Auditorium della Sala Artport, al primo piano, dove andrà in scena il concerto “Omaggio a Federico Fellini”, improntato alle colonne sonore che hanno reso immortale il cinema.



Un viaggio musicale tra suggestioni e ricordi che vedrà protagonista il M.° Gian Domenico Anellino, chitarrista di fama internazionale, celebre per il suo stile unico che lo ha portato a esibirsi nelle principali città del mondo, da New York a Tokyo. Anellino proporrà un repertorio straordinario che include brani tratti dai capolavori di Federico Fellini come Amarcord e 8½, passando per le musiche di Ennio Morricone e Luis Bacalov. Non mancheranno medley emozionanti e omaggi a film internazionali come La vita è bella, Il Postino e La febbre del sabato sera.



Ad arricchire il concerto, sarà l’attrice Sharon Alessandri che contribuirà con interventi vocali a rendere l’atmosfera ancora più intensa. L’ingresso alla serata sarà gratuito, così come il parcheggio, disponibile nei settori A e B della sosta lunga (esclusa la sosta breve). La dolce vita di Fellini e Catozzo: tra sogno, magia e realtà è aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2024, con ingresso libero a tutti.