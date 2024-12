Cor 10:06 Coros, sistema bibliotecario associato L’Unione dei Comuni del Coros assume come ente capofila, la gestione associata del Sistema Bibliotecario “Coros Figulinas”, gestione che faceva capo al Comune di Tissi



TISSI - A decorrere dal 1 gennaio 2025, con delibera approvata in sede di assemblea qualche giorno fa, l’Unione dei Comuni del Coros assume come ente capofila, la gestione associata del Sistema Bibliotecario “Coros Figulinas”, gestione che faceva capo al Comune di Tissi, portata avanti con grande serietà e competenza. Gli organi di direzione politica dell’Unione dei Comuni del Coros, di concerto con i Sindaci aderenti, hanno individuato, tra i compiti e le funzioni da poter gestire in forma associata, la Gestione unificata dei servizi bibliotecari (art. 15 della Legge Regionale n. 2 del 2016).



Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 38 del 25 settembre 2024, avente ad oggetto “Piano triennale 2024-2026 delle funzioni e i servizi da svolgere in forma associata- Aggiornamento annuale 2024” è stata confermata l’assunzione della gestione associata del “Sistema Bibliotecario Coros Figulinas” che è una rete informativa e di servizi culturali, già inserito nel Piano triennale 2022-2024 delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata. Insieme alla Scuola civica di Musica erano due servizi a cui l’Unione tenevo molto, in quanto consoni alla gestione associata in un clima di coesione territoriale e organizzazione di servizi sempre più coesa.



«Finora il Comune di Tissi - rimarca il Presidente dell’Unione Cristian Budroni- ha gestito il servizio con affidabilità e grande competenza, possiamo partire da qui per farci guidare in questo nuovo percorso e continuare a promuovere il servizio, potenziandolo e dotandolo di nuovi strumenti. Ringrazio l’Amministrazione di Tissi non solo per l’importante lavoro svolto, ma per il grande contributo che continuerà a dare al servizio bibliotecario, di concerto con gli altri comuni aderenti». Nato alla fine degli anni 90 il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, è una rete informativa di servizi culturali che unisce 11 comuni, da gennaio guidati dall’Unione come Capofila, gestita dalla Comes Cooperativa Mediateche Sarda, che cura il servizio pubblico e il coordinamento delle sedi.



Ogni Biblioteca mette a disposizione dei cittadini servizi gratuiti nonché un ampio patrimonio librario e multimediale. Informazioni e assistenza bibliografica, servizi e attività culturali per bambini e ragazzi, spazi per la lettura anche per adulti postazioni internet, gruppi di lettura e tanti altri progetti che ogni anno arricchiscono il vasto programma bibliotecario, come ad esempio il nuovo servizio dei punti di facilitazione digitale, oggetto di un bando PNRR che potrà trovare sede idonea proprio nei locali delle biblioteche del Coros. «Questo passaggio che avevamo previsto da tempo- sottolinea ancora il presidente Budroni- ci darà modo di unire i comuni del territorio anche sul fronte dei servizi bibliotecari, e di poter sfruttare questa sinergia per poter partecipare ai bandi e a pensare ad un sistema sempre più innovativo e al passo coi tempi».