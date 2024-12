Cor 12:00 Jo, Pino Piras: spettacolo a teatro Spettacolo teatrale musicale con Elisabetta Dettori e Matteo Scala, liberamente tratto e adattato dalla stessa Elisabetta Dettori dal libro di Giancarlo Monticelli “Memòries di Pino Piras” pubblicato nel 2012



ALGHERO - Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 21.00, al Teatro Civico “Gaví Ballero”, l’Obra Cultural porta in scena “Jo, Pino Piras”, uno spettacolo teatrale musicale con Elisabetta Dettori e Matteo Scala, liberamente tratto e adattato dalla stessa Elisabetta Dettori dal libro di Giancarlo Monticelli “Memòries di Pino Piras” pubblicato nel 2012.



Con questo lavoro il pubblico sarà trasportato attraverso un viaggio emozionante nella vita di Pino Piras, con performance che celebrano le sue più grandi opere musicali e teatrali. Elisabetta Dettori e Matteo Scala ci faranno rivivere l’anima artistica di Pino Piras attraverso interpretazioni appassionate e coinvolgenti; ci faranno entrare nel mondo dell’artista algherese come cantante, come commediografo; ci presenteranno la sua algheresità, il suo orgoglio di appartenenza a questa terra che si portava nell’anima e che ha voluto far conoscere a tutti. Non mancheranno le sue canzoni d’amore, di contestazione e di accusa.



L’iniziativa fa parte del Cap d’Any 2024 a l’Alguer organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero con il supporto della Fondazione di Sardegna e dell’Ufficio di Alghero del Governo della Generalità di Catalunya.