Cor 12:01 Tortolì capitale della tradizione sarda A Tortolì sfila ancora una volta la tradizione. Dopo il successo degli anni scorsi, torna “L’abito giusto per te, evento giunto alla sua terza edizione, organizzato dall´associazione eventi in stile. Sarà un tuffo nella storia sartoriale sarda. L´appuntamento è il 19 e 20 dicembre, nel cuore storico della cittadina, Corso Umberto. Due giorni all´insegna della tradizione e cultura sarda



TORTOLI' - Giovedì 19 dicembre a partire dalle 18:30 si terrà la sfilata con i meravigliosi abiti tradizionali, con diversi gruppi provenienti da tutta la Sardegna per uno spettacolo unico con gli abiti indossati dai modelli e dalle modelle dell'agenzia Fashion Academy. Sarà un vero e proprio viaggio tra tessuti, colori e significati che raccontano la cultura di un'isola con una storia unica. Ma non solo, dalle 17, sarà possibile assistere e partecipare ai laboratori artigianali curati dalle abilissime sarte e ricamatrici.Ci sarà spazio anche per i panettieri e pasticceri che mostreranno la decorazione del pane preparato nelle occasioni di festa, vere e proprie opere d’arte, e i dolci tipici. E poi la voce di Maria Giovanna Cherchi e l'inconfondibile musica di Roberto Tangianu con le su launeddas.



Venerdì 20 dicembre si replica: a partire dalle ore 17 via ai laboratori creativi per immergersi pienamente nella tradizione con la preparazione del pane da cerimonia, dei dolci, il ricamo e confezionamento degli abiti. Si ripeterà la suggestiva sfilata dalle 18:30 in Corso Umberto. E poi a impreziosire ancora di più la serata l’esibizione della cantante Cecilia Concas, i balli del gruppo folk Sant'Andrea, il magico e spettacolare artista del fuoco Gionata Loi, e il coro di Arbatax. A presentare entrambe le serate sarà il noto artista e conduttore Giuliano Marongiu.



“Sarà un'esperienza immersiva che permetterà ai visitatori il contatto diretto con la tradizione e cultura sarda. Un’occasione per toccare con l mano la bellezza della nostra identità” è il commento della presidente dell'associazione Eventi in Stile, Cinzia Chiai. L’invito degli organizzatori ai partecipanti è quello di indossare l'abito sardo tradizionale per celebrare insieme l'identità culturale della Sardegna, valorizzare le nostre radici e arricchire l'evento con i colori, i simboli e le tradizioniche ci rendono unici. Indossare l'abito tradizionale rappresenta ungesti di rispetto verso la nostra storia e un'opportunità per condividere con orgoglio la bellezza della nostra eredità culturale. L'evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Tortolì e dalla Regione Sardegna.